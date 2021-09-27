ЧС в экономике. Президент вернул закон с возражениями

Садыр Жапаров вернул закон о чрезвычайной ситуации в экономике в Жогорку Кенеш с возражениями. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон о ЧС в экономике — самая спорная на сегодня инициатива министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. Его разработали без участия бизнеса и утвердили сразу в трех чтениях. При этом его продолжили перекраивать после голосования в парламенте, пока документ проходил экспертизу в администрации президента. Бизнес при этом все равно требовал вернуть его, потому что документ мог привести к негативным последствиям.