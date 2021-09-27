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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Женеву в связи с расследованием дела по «Кумтору». Об этом в Facebook сообщил журналист Откурбек Рахманов.

По его словам, глава спецслужб вылетел сегодня.

Откурбек Рахманов сообщил 24.kg, что информация о том, что Камчыбек Ташиев вылетел сегодня в Женеву, является достоверной, потому что глава ГКНБ сам ему об этом сказал.

«Сколько Камчыбек Ташиев пробудет за границей и с кем намерен встретиться, неизвестно. Известно, что он едет туда в качестве председателя ГКНБ, возможно, сообщит о ходе расследования дела», — сказал собеседник редакции.

В пресс-центре ГКНБ оставили вопрос поездки главы ведомства в Швейцарию без комментариев.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. Камчыбек Ташиев вылетел в Женеву

Ссылка: https://24.kg/vlast/208417/
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