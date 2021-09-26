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Власть

Возвратить детей-кыргызстанцев из Сирии на родину поможет Красный Крест

Международный комитет Красного Креста поможет вернуть на родину детей-кыргызстанцев из Сирии. Этот вопрос обсуждался главой МИД КР Русланом Казакбаевым с президентом организации Питером Мауэром на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, основной темой переговоров стал вопрос помощи в организации репатриации детей — граждан Кыргызстана из Сирии.

Питер Мауэр выразил готовность Красного Креста в оказании помощи.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что в лагере «Аль-Холь» находятся 88 женщин и 223 ребенка, «Старом Родже» — 16 женщин и 34 ребенка, а в «Новом Родже» — пять женщин и 14 детей.

Напомним, также сообщалось, что в Сирию выехало 500 кыргызстанцев. Тридцать погибли. Точное число женщин и детей, проживающих, возможно, в лагерях боевиков, ни одно ведомство назвать не может.

Гражданские активисты призывали власти КР ускорить процесс возвращения кыргызстанских беженцев из Сирии. Кабинет министров отреагировал на призыв и еще в августе 2019 года проинформировал о начале работы. Однако до сих пор ничего не сделано.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208359/
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