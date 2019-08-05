Правительство намерено вернуть детей-кыргызстанцев из Ирака и Сирии

Правительство Кыргызстана проводит работу над возвращением детей — граждан КР, находящихся в Ираке и Сирии. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В настоящее время создана межведомственная рабочая группа, каждому члену группы открыта виза Ирана и решен вопрос организации чартерного рейса из Кыргызстана. Кроме этого, кыргызской стороной изысканы средства для выплаты штрафов за детей, нарушивших правила визового режима.

Рабочая группа отправится в Багдад в сентябре для того, чтобы вернуть детей. Что касается возвращения кыргызстанцев из курдского лагеря в Сирии, то через дипломатический корпус и консульство КР в Турции ведутся работы по использованию ресурсов международных организаций для вхождения в курдский лагерь, а также уточнению мест нахождения граждан КР.

Ранее гражданские активисты заявили, что в Кыргызстан из Сирии нужно вернуть наших соотечественников — женщин и детей, которые попали в военные лагеря, в частности Иракского Курдистана (самопровозглашенного государства). Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил общественный и политический деятель Кубанычбек Токтосунов.

По его словам, простые граждане и бизнесмены решили взять на себя эту миссию.