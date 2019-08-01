Оставшихся в Сирии и Иракском Курдистане женщин и детей вернут в Кыргызстан

В Кыргызстан из Сирии нужно вернуть наших соотечественников — женщин и детей, которые попали в военные лагеря, в частности Иракского Курдистана (самопровозглашенного государства). Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил общественный и политический деятель Кубанычбек Токтосунов.

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По его словам, простые граждане и бизнесмены решили взять на себя эту миссию.

«Более тысячи женщин и детей из Кыргызстана находятся в лагерях Сирии и Иракского Курдистана. В том числе в лагерях Башара Асада. Не нужно ждать, пока государство это сделает. Нам не важно, кто эти люди по национальности. Это часть народа, а без своей части народ — инвалид. Есть случаи, когда дети оставались в лагерях без родителей. Понимаем, что создана в мае межведомственная комиссия по вызволению наших женщин и детей. Но мы приняли решение помочь в этом благом деле, и никакой политики здесь нет. Просто мы собрались, ни с кем не аффилированы», — пояснил Кубанычбек Токтосунов.

Он добавил, что миссионеры готовы за свой счет привезти этих женщин и их детей.

Кроме того, отметил общественный деятель, они готовы создать на свои деньги для дальнейшей реабилитации специальный центр.

Планируется уже в сентябре вернуть в страну 150 человек. Кубанычбек Токтосунов заверил, что у него достаточно возможностей и опыта для реализации этой инициативы.