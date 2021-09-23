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Власть

Таалатбек Масадыков встретился с и. о. главы МИД Афганистана

Замглавы Совета безопасности Таалатбек Масадыков встретился с и. о. главы МИД Афганистана, членом руководства движения «Талибан» Амиром Ханом Муттаки. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан Забихулла Муджахида.

«Во второй половине дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Маулви Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым. Во время встречи Муттаки Сахиб поприветствовал и поблагодарил за помощь.

Забихуллы Муджахида
Фото Забихуллы Муджахида. Таалатбек Масадыков на встрече с и. о. главы МИД Афганистана

Как отмечатся, и. о. главы МИД Афганистана подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества и помощи.

«В ходе встречи акцент был сделан на всесторонние отношения и продолжение сотрудничества», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев пообещал 24.kg предоставить информацию о визите замглавы Совбеза Таалатбека Масадыкова позже.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208150/
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