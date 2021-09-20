Алымкадыр Бейшеналиев просит увеличить финансирование. На что пойдут деньги?

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев просит увеличить финансирование сферы здравоохранения. Об этом стало известно во время заседания парламентского комитета по бюджету и финансам.

«В 2021 году предварительно было утверждено 618 миллионов на сферу здравоохранения. Но на деле нам нужны будут дополнительно еще 506 миллионов 470 тысяч сомов. 756 миллионов сомов уже потрачено, до конца года ожидаем поступление еще 368 миллионов», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр уточнил, на что требуются дополнительные средства. Это: