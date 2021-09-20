Алымкадыр Бейшеналиев просит увеличить финансирование. На что пойдут деньги?

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев просит увеличить финансирование сферы здравоохранения. Об этом стало известно во время заседания парламентского комитета по бюджету и финансам.
«В 2021 году предварительно было утверждено 618 миллионов на сферу здравоохранения. Но на деле нам нужны будут дополнительно еще 506 миллионов 470 тысяч сомов. 756 миллионов сомов уже потрачено, до конца года ожидаем поступление еще 368 миллионов», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.
Министр уточнил, на что требуются дополнительные средства. Это:
- медицинские услуги общего профиля — 171 миллион 331 тысяча 400 сомов;
- стоматологические услуги — 47 миллионов 29 тысяч сомов;
- услуги больниц общего профиля — 175 миллионов 448 тысяч сомов;
- услуги специализированных больниц — 85 миллионов 498 тысяч сомов;
- услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей — 16 миллионов 274 тысячи сомов;
- станция скорой и неотложной помощи — 415 тысяч сомов;
- научные исследования опытной конструктивной разработки в области здравоохранения — 10 миллионов 472 тысячи сомов.