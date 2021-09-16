Саммит ОДКБ. По итогам заседания подписаны 14 документов

В Душанбе (Таджикистан) по итогам саммита ОДКБ принята итоговая декларация и подписан ряд многосторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Садыр Жапаров сегодня участвовал в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств рассмотрели вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и вопросы, связанные с работой объединения.
Саммит прошел в очном формате под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В нем также участвовал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По итогам саммита ОДКБ подписаны следующие документы:
- декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ;
- соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств — членов ОДКБ;
- соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ;
- протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года;
- решение о плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ;
- решение о плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами;
- решение о Схеме защищенной мультисервисной сети связи ОДКБ;
- решение о специальном представителе Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества;
- решение о председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ;
- решение о начальнике Объединенного штаба ОДКБ;
- решение о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ;
- решение об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2020 год;
- решение о бюджете ОДКБ на 2022 год;
- протокольное решение о председательстве в ОДКБ, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности.
Председательство в ОДКБ от Таджикистана перешло Армении.