Саммит ОДКБ. По итогам заседания подписаны 14 документов

В Душанбе (Таджикистан) по итогам саммита ОДКБ принята итоговая декларация и подписан ряд многосторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Садыр Жапаров сегодня участвовал в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Главы государств рассмотрели вопросы региональной безопасности и международного сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и вопросы, связанные с работой объединения.

Саммит прошел в очном формате под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В нем также участвовал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По итогам саммита ОДКБ подписаны следующие документы:

декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ;

соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств — членов ОДКБ;

соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ;

протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года;

решение о плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ;

решение о плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами;

решение о Схеме защищенной мультисервисной сети связи ОДКБ;

решение о специальном представителе Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества;

решение о председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ;

решение о начальнике Объединенного штаба ОДКБ;

решение о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ;

решение об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2020 год;

решение о бюджете ОДКБ на 2022 год;

протокольное решение о председательстве в ОДКБ, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности.

Председательство в ОДКБ от Таджикистана перешло Армении.