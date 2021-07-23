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Общество

Новые правила организации пассажирских перевозок хотят внедрить в Бишкеке

Мэрия Бишкека хочет утвердить новые правила организации пассажирских перевозок. Соответствующий проект постановления горкенеша «Об утверждении правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Бишкеке» вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, поступают многочисленные нарекания горожан и гостей столицы на работу городского общественного транспорта. Большинство обращений связаны с нарушениями водителями Правил дорожного движения, их грубым и неэтичным поведением, курением в салоне, антисанитарным и неудовлетворительным техническим состоянием автотранспортных средств, нарушением графиков работы и другие.

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«Действующие правила не предусматривают ряд обязательств перевозчиков, установленных нормативными правовыми актами Кыргызстана. В частности, по страхованию ответственности перевозчика перед пассажирами, обеспечению диспетчерского управления перевозками», — отмечается в документе.

Кроме того, из-за отсутствия в документе положений о возможности внедрения альтернативных видов взимания платы за проезд в городском транспорте тормозится внедрение проекта «Электронное билетирование в общественном транспорте».

«Действующие правила также не регламентируют порядок изменения городских маршрутов, процедуры расчета субсидий, выплачиваемых муниципальным транспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан», — отмечается в справке-обосновании.

В мэрии отметили, что проект направлен на улучшение качества обслуживания пассажиров общественным транспортом в столице, а также в целях приведения правил в соответствие с нормативными правовыми актами Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201835/
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