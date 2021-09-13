Выборы-2021. Еще один кандидат заявил о самовыдвижении

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца Арсланбека Малиева о намерении баллотироваться кандидатом по Джети-Огузскому округу № 34 на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

ЦИК напоминает, согласно Конституционному закону «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть до 18.00 13 октября.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в Центризбирком не позднее, чем за 40 календарных дней до дня выборов — до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах поступило от экс-главы ЦИК Акылбека Сариева.