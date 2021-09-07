Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Бейшеналы Нурдинов возмутился большим наплывом граждан из Пакистана.

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Он заявил, что в его понимании обсервация — это когда людей держат на территории аэропорта и не выпускают за его пределы.

«Кто контролирует их? Сколько их прилетело? Если я болею, меня из дома не выпускают. А почему пакистанцы, для того чтобы выехать в Арабские Эмираты, остаются здесь на обсервации? Они же могут заразу завезти нам. С чего вдруг мы стали такими великодушными? Почему они больными к нам прилетают, живут себе вольготно, снимают квартиры. Кто за это ответит? Они не приехали конкретно в Кыргызстан, а хотят лететь дальше в другую страну. Их впускают в других странах после двухнедельной обсервации. Есть договор какой-то дурацкий», — сказал Бейшеналы Нурдинов.

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бакыт Шаршеев ответил, что на сегодняшний день в аэропорту приземлились около 65 чартерных рейсов из Исламабада, Лахора и Сиалкота.

«Компания «Авиатраффик» выполнила 29 рейсов, Serene Air — 24, пакистанские международные авиалинии — 12. Все граждане Пакистана прилетели по туристической визе. Мы не имеем права их в чем-то ограничивать», — сказал Бакыт Шаршеев.

Отметим, МИД Кыргызстана без объяснения причины приостановил оформление туристических виз гражданам Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала.