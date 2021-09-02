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Власть

МИД объяснил, почему гражданам Пакистана и еще трех стран не выдают визы

В Министерстве иностранных дел пояснили, почему приостановлено оформление туристических виз гражданам Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала.

По информации ведомства, эти меры приняты в целях упорядочения и организации процесса посещения Кыргызской Республики гражданами Пакистана, Индии и ряда других стран. Вырабатывается действенный алгоритм контроля въезда и пребывания граждан ряда иностранных государств с учетом вопросов безопасности и правопорядка.

Предусмотрена ответственность приглашающей стороны за пребывание иностранных граждан на территории Кыргызстана.

В этой связи на портале «Электронная виза» ведутся технические работы для изменения процесса подачи заявок на получение виз КР. Временно приостановлена функция самостоятельной подачи заявки на получение туристических виз от лица соискателей, и внедряется функция по приглашению иностранных граждан из определенных государств от принимающей организации по аналогии с условиями получения деловых виз.

По итогам внедрения изменений министерство предоставит дополнительную информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205884/
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