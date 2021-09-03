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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Махинации со списками избирателей? Депутат об огромных очередях в ЦОН

Депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале сообщил о том, что в ЦОН Бишкека огромные очереди. Он отметил, что перед выборами это обычное явление.

Однако, по его словам, в будущем оно может обернуться страшным скандалом. «В ЦОН огромные очереди. Граждане жаждут поменять свою прописку. Такие вещи обычно происходят, когда назначают выборы. Я не понимаю, для чего сейчас это делать. Уже поздно. Во-первых, если гражданин хочет проголосовать за партию и кандидата этой партии, то это можно сделать и в Иссык-Кульской, и Нарынской областях, да хоть где», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил: что касается кандидатов-одномандатников, уже поздно менять прописку. Это нужно было делать за 90 дней до дня голосования. «А осталось 86 дней. Не знаю, зачем это надо. Просто, видимо, многие этого не знают. А может быть, когда наступит день голосования, никто и не будет проверять, за 90 дней ты зарегистрирован или за 15-20 дней. Но так не должно быть, это будет страшный скандал. Хотя в нашей стране скандалы и беспредел — обычное явление», — сказал Дастан Бекешев.

В ЦИК напомнили: формы № 2 на этих выборах не будет. Более того, голосовать смогут только те, у кого адрес прописки совпадает с фактическим местом проживания.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205935/
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