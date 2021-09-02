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Власть

Президент подписал указ об индексации базовой и страховых частей пенсий

Садыр Жапаров подписал Указ «Об индексации базовой и страховых частей пенсий». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров глава государства поручил кабинету министров произвести с 1 октября 2021 года индексацию базовой и страховых частей пенсий, назначенных до 1 октября в соответствии с Законом «О государственном пенсионном социальном страховании».

«В соответствии со статьей 7 Закона «О государственном пенсионном социальном страховании» условием проведения индексации страховых частей пенсий является рост величины средней заработной платы и индекса потребительских цен, сложившихся за календарный год, предшествующий индексации. По данным Социального фонда, коэффициент индексации страховых частей пенсий составит 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4 тысяч 785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4 тысячи 785,4 сома», — говорится в сообщении.

По предварительным расчетам Соцфонда, число пенсионеров на 1 октября составит 715,5 тысячи человек.

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата за 2020-й составила 18 тысяч 940 сомов, или выросла к средней заработной плате за 2019 год на 110 процентов. В этой связи предлагается проиндексировать базовую часть пенсий на рост средней заработной платы за текущий год на 110 процентов. При этом базовая часть пенсий индексируется, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, который, по данным Нацстаткома, составил 4 тысячи 785,4 сома.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсий средний размер общей пенсии расчетно составит 6 тысяч 248 сомов, что выше среднего размера пенсии на момент повышения на 8 процентов, или на 455 сомов.

Потребность на индексацию базовой части пенсий, общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, с 1 октября 2021 года составит 154,3 миллиона сомов за счет средств республиканского бюджета.

Расходы на повышение страховых частей пенсий с 1 октября предусмотрены в бюджете Социального фонда. Потребность составит 830,6 миллиона сомов за счет средств Пенсионного фонда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205877/
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