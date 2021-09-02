Депутат БГК раскритиковал автобусы, которые привезли из Узбекистана

Бишкеку не нужны устаревшие автобусы. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству заявил депутат Таалайбек Дайырбеков.
Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос повышения тарифов. «Наш председатель Куванычбек Конгантиев ранее сказал, что в компетенцию БГК их утверждение не входит. Юрист мэрии ответила, что горкенеш может это делать. Мы понимаем, что вопрос повышения стоимости — взрывной, как и то, что это необходимо делать. Но в таком случае должно улучшиться и качество перевозок, транспорт», — отметил депутат.
По его словам, мэрия планирует брать кредит на приобретение новых автобусов. «Предыдущее руководство делало красивые пресс-конференции, что в город завезли красивые автобусы. Что ни сома на это не потратили. Я сам ездил в Ташкент, чтобы изучить, как их эксплуатируют. Это узбекский производитель, который использует устаревшие технологии, дизайн. Заместитель хокима города сказал, что они не могут избавиться от них, что они плохо себя зарекомендовали. К тому же, нам обещали экологичные автобусы на газе, а привезли дизельные», — добавил он.
Он считает, что на заемные средства необходимо будет приобретать современные низкопольные автобусы с кондиционерами.
Вице-мэр Русланбек Акылбеков ответил, что мэрия попросила поставщика завезти автобусы быстрее. «Тогда водители маршруток бастовали. А фирмы на тот момент были только дизельные. Их и завезли. Но они постепенно переведут их на газ. В течение месяца обещают это сделать. Завод поставил оборудование», — сказал он.
Чиновник добавил, что мэрия сама заинтересована в том, чтобы в городе были комфортабельные автобусы. Но средств у столицы на это нет. Поэтому муниципалитет рассматривает разные варианты, в том числе передачу линий на аутсорсинг. «Но с существующими тарифами большого количества желающих заняться этим нет. Всего две компании — «Шыдыр Жол КейДжи» и «Экопассажирские перевозки», — отметил он.