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Власть

Куванычбек Конгантиев: Утверждение тарифа на проезд в компетенцию БГК не входит

Утверждение тарифа на проезд в компетенцию БГК не входит. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по ЖКХ заявил председатель БГК Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что сейчас все ждут от городского кенеша утверждения новых тарифов. «Почему-то сложилось мнение, что БГК должен рассмотреть вопрос. Но в компетенцию городского кенеша, в соответствии с законодательством, утверждение тарифа не входит. У нас нет таких полномочий», — отметил он.

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Куванычбек Конгантиев поручил юридическим отделам мэрии и горкенеша, а также постоянной комиссии еще раз изучить этот вопрос в соответствии с законом и дать заключение.

Напомним, 2 июня в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/205785/
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