Как чиновники относятся к благотворителям: мобильная клиника ржавеет на парковке

Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не используется по назначению. 5 мая новейшее медицинское оборудование торжественно передали властям Кыргызстана. Оно крайне необходимо жителям сельской местности, где нет элементарных условий и специалистов. Однако уже третий месяц все восемь машин простаивают на стоянке в микрорайоне «Асанбай».

Журналист 24.kg посмотрел, в каком состоянии находится дорогая техника, поступившая для кыргызстанцев по благотворительной линии Исламского банка развития и фонда «Фаель Хаир».

Отметим, в торжественной церемонии передачи мобильной клиники участвовал президент Садыр Жапаров. Сообщалось, что машины распределят по регионам страны для улучшения доступа к медицинским услугам жителей отдаленных районов.

Глава государства тогда заявил, что мобильный комплекс направят в первую очередь в высокогорные районы и отдаленные села Баткенской области. «В течение семи месяцев медики посетят все семь областей страны, а после этого снова вернутся в Баткен», — говорилось в сообщении.

Однако в конце мая министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сказал, что из-за бюрократических процедур выезд откладывается.

«Машины должны были пройти страхование, это сделано. Кроме того, они должны получить регистрацию, но для этого их необходимо оформить на Исламский банк развития, но тут нет их офиса, поэтому процедура задерживается. Без номеров клиника не может выехать», — говорил чиновник.

Прошло три месяца. Мобильная клиника до сих пор находится на парковке в микрорайоне «Асанбай». Эта территория не охраняется. По крайней мере в момент съемки сотрудников охраны на месте не было. Попасть на территорию может любой желающий — ворота открыты.

Машины мобильной клиники припаркованы в ряд. Попасть внутрь не удалось, двери заперты. Неизвестно, охраняется ли стоянка ночью и каковы гарантии, что в темное время суток с автомобилей не снимут какие-то запчасти.

Фото 24.kg. Двери машин мобильной клиники заперты

Отметим, что в составе одного комплекса мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг-центр и центр управления.

Есть также микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

В Минздраве 24.kg пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ответственный за эксплуатацию этой техники чиновник сейчас находится на мероприятии, сообщили в ведомстве.

Напомним, Исламский банк развития через тендер отобрал норвежскую компанию NORMEKA AS в качестве реализатора проекта, которая изготовила на зарубежных заводах и доставила мобильные клиники в Кыргызстан.

Проект рассчитан на пять лет, доноры в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков — заработной платой.

В ближайшие годы ожидается поступление еще нескольких подобных комплексов.