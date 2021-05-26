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Общество

Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не выехала в регионы

Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не выехала в регионы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, медики уже набраны, клиника готова выехать.

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«Но из-за бюрократических процедур выезд откладывается. Машины должны были пройти страхование, это сделано. Кроме того, они должны получить регистрацию, но для этого их необходимо оформить на Исламский банк развития, но тут нет их офиса, поэтому процедура задерживается. Без номеров клиника не может выехать», — сказал он.

Министр выразил надежду, что в скором времени этот вопрос решится, так как подключили президента Садыра Жапарова.

Клиника размещена в пяти трейлерах из восьми. Они работают в комплексе. Еще в одной из машин расположена кухня на 40 человек, в другой — 40 койко-мест.

В церемонии передачи ее Министерству здравоохранения и социального развития принял участие президент Садыр Жапаров.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195231/
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