Подарок благотворителей. Жители регионов смогут лечиться в мобильной клинике

Президент Садыр Жапаров сегодня принял участие в церемонии передачи Министерству здравоохранения и социального развития мобильной медицинской клиники для улучшения доступа к медицинским услугам жителей отдаленных районов страны.

Фото пресс-службы президента

По данным пресс-службы главы государства, это благотворительный вклад Исламского банка развития на приобретение и эксплуатацию мобильных клиник в сельской местности ряда мусульманских стран в рамках программы «Фаель Хаир».

Кыргызстан стал первой страной, где был осуществлен этот проект.

Исламский банк развития через тендер отобрал норвежскую компанию NORMEKA AS в качестве реализатора проекта, которая изготовила на зарубежных заводах и доставила мобильные клиники в Кыргызстан.

Президент поблагодарил Исламский фонд развития и фонд «Фаель Хаир» за оказанную благотворительную помощь.

Садыр Жапаров отметил, что мобильные клиники оснащены современным медицинским оборудованием и отвечают всем необходимым требованиям.

По его словам, мобильный комплекс будет направлен в первую очередь в высокогорные районы и отдаленные села Баткенской области. В течение семи месяцев медики посетят все семь областей страны, а после этого снова вернутся в Баткен.

Проект рассчитан на пять лет, доноры в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков — заработной платой.

В ближайшие годы ожидается поступление еще нескольких подобных комплексов.

В составе одного комплекса мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг центр и центр управления.

Есть также микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.