Обеспечим, ускорим, исправим. Кандидат в мэры Бишкека перечислил приоритеты

Кандидат в мэры Бишкека Айбек Джунушалиев перечислил депутатам городского кенеша основные приоритеты работы на посту градоначальника.

Он отметил, что среднесрочную программу развития Бишкека внесут на рассмотрение нардепов до конца ноября. Айбек Джунушалиев пообещал, что ее разработают с участием всех заинтересованных сторон.

По словам претендента на пост мэра столицы, Бишкек должен стать чистым городом, и пообещал расширить газификацию жилых районов, вынести промышленные зоны за городскую черту и увеличить площадь зеленых насаждений.

Пообещал заняться пробками в час пик, разгрузить центральные улицы и перевести микроавтобусы на второстепенные дороги.

Айбек Джунушалиев заявил, что до наступления зимы закончат все ремонтные работы в столице. «Я не буду давать неисполнимых обещаний. У меня нет бизнес-интереса, я не бизнесмен и никогда им не был. Я пришел в город, чтобы работать. Готов выслушать всех, даже представителей тех партий, которые не прошли в горкенеш», — сказал Айбек Джунушалиев.

Айбек Джунушалиев выдвинут главой кабмина Улукбеком Мариповым и коалицией большинства БГК. Нардепы создали счетную комиссию. Голосование пройдет тайно.

Ранее Айбек Джунушалиев был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.