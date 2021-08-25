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Власть

Госкомпании получат преимущественное право на пользование недрами

Утвержден порядок предоставления прав пользования недрами по решению кабинета министров. Соответствующее решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.

Документ направлен на упрощение процедуры получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для хозяйствующих субъектов и государственных предприятий со 100-процентной государственной долей на конкурсных и аукционных участках.

Порядок предоставления прав пользования недрами предусматривает нормы предоставления преимущественного права юридическим лицам в сфере недропользования, 100 процентов акций которых принадлежит государству. Они смогут получать участки недр общегосударственного значения и аукционные участки.

Отметим, что предусмотреть такое правило кабинету министров поручил президент Садыр Жапаров в одном из своих первых указов на посту главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205109/
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