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Власть

Правила работы в горнорудном секторе меняются. Что прописано в указе президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне подписал указ о вопросах реформирования горнодобывающей отрасли. Документ предусматривает ряд изменений в процесс работы сектора.

Отмечается, что документ принят для повышения производительности горнодобывающей промышленности, создания прозрачной системы правового регулирования, раскрытия ее потенциала. Кроме того, за счет изменений планируется обеспечить безопасность населения и минимизировать нагрузку на окружающую среду, а также создать благоприятный инвестиционный климат и расширить возможности для дальнейшего экономического роста Кыргызстана.

Президент рекомендовал правительству разработать и внести до 1 июля 2021 года на рассмотрение в Жогорку Кенеша проект Горного кодекса.

Этот документ должен быть направлен на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования. В том числе он будет предусматривать разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Исключение составляют предприятия, имеющие лицензию и разрабатывающие участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса.

Кроме того, теперь будут предусмотрена госдоля при разработке месторождений полезных ископаемых, не входящих в реестр участков недр общегосударственного значения, и прописаны условия приобретения государственной доли.

Садыр Жапаров поручил правительству усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе лицензионный контроль, обеспечить рациональное использование недр, промышленную и экологическую безопасность и рассмотреть возможность внедрения международных стандартов экологической безопасности.

Кабмину также предстоит провести аудит геологической информации для выявления экономически перспективных месторождений, а также расширения реестра участков недр общегосударственного значения. Нужно будет стимулировать геологоразведочную деятельность и открывать новые месторождения с формированием к ним базы для дальнейшего долгосрочного роста. Правительство должно рассмотреть возможность внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых.

При этом будет установлено правило, что при разработке полезных ископаемых не менее 90 процентов работников должны быть из числа граждан Кыргызстана. Причем это требование будет распространяться не только на штат персонала самой горнодобывающей компании, но и на подрядные организации.

Горнодобывающие компании должны будут приобретать не менее 80 процентов товаров и услуг на территории Кыргызстана.

Исключение будут составлять случаи, когда такие товары или услуги не производятся на территории страны.

Кабмин должен работать над тем, чтобы обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты, посредством цифровых платформ.

До 1 сентября 2021 года будут разработаны и внедрены механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями, для исключения коррупционных рисков.

До 1 мая 2021-го будет обеспечен обмен данными по системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для цифровизации выдачи разрешительных и иных документов в сфере недропользования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181722/
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