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Власть

В городе Ош турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод

В Оше планируется построить мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, и. о. мэра города Алмаз Мамбетов и президент турецкой компании Biotrend Energy Илхан Доган подписали меморандум по реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода в Оше».

После подписания документа компания Biotrend Energy обязуется за месяц предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе подготовительный этап, этапы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. Представители фирмы уже посетили полигон в городе.

В свою очередь мэрия южной столицы будет оказывать содействие в пределах своей компетенции для реализации инвестиционного проекта.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Алмаз Мамбетов и Илхан Доган подписали меморандум

Отмечается, что компания Biotrend Energy инвестирует в комплексные услуги по обращению с твердыми отходами, производство электроэнергии, использование рекуперативного/когенерационного тепла, сертификацию и торговлю углеродом по всей Турции.

Фирма является дочерней компанией Doğanlar Holding. Основана в 2017 году и имеет 13 действующих заводов, в том числе 11 установок для производства биогаза, установку для биомассы, установку для подготовки и подачи топлива из отходов.

В 2021-м введены в эксплуатацию 18 заводов, которые преобразуют отходы в энергию в 11 городах в шести регионах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205022/
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