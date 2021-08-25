Выборы-2021: почему новая избирательная кампания тоже может стать скандальной

Проект закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша, принятый парламентом 28 июля, поступил в администрацию президента. В течение месяца Садыр Жапаров должен подписать документ и огласить дату очередной предвыборной кампании. Согласно закону выборы парламента будут проходить каждые пять лет в последнее воскресенье октября. Но в ЦИК уже заявили, что на этот раз оставшегося времени им не хватит на подготовку, и попросили перенести их на ноябрь.

По новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 из них избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.

Эксперты опасаются, что преференциальное голосование, то есть открытые списки, приведет к нарушению квотирования. В седьмом созыве может не оказаться 30 процентов женщин. Людям с инвалидностью, представителям этнических меньшинств, молодежи и вовсе придется похоронить мечту о депутатском мандате.

Что-то пошло не так

Итак, согласно новой редакции партии должны выдвинуть список кандидатов в количестве не более 54 человек. При этом соблюсти определенные требования представительства:

не должно быть более 70 процентов кандидатов одного пола с разницей очередности не более трех позиций;

не менее 15 процентов кандидатов должны быть моложе 35 лет, не менее трех из них в числе первых 25;

не менее 15 процентов — представители различных этносов, и трое из них в числе первых 25 кандидатов;

не менее двух кандидатов — лица с ограниченными возможностями здоровья, и один из них в числе первых 25 кандидатов.

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Когда избиратель придет на участок, то ему вручат два бюллетеня. Первый с перечнем партий. Под каждым из них будут проставлены порядковые номера кандидатов без указания фамилий и имен. Избиратель должен будет отметить галочкой политорганизацию и того, кого хочет видеть в парламенте.

Во втором бюллетене будут перечислены кандидаты-одномандатники. При этом квоты предусмотрены только для политобъединений.

Член ЦИК Кайрат Маматов считает, что эти требования в законе нужно было конкретизировать и расписать. По его мнению, размытость формулировок может привести к скандалу.

Действительно, при голосовании по открытым спискам избиратели могут и не высказать предпочтение имеющимся в списках женщинам, нацменьшинствам или ЛОВЗ. Соответственно, вышеупомянутые категории в ЖК не попадут. Как тогда соблюсти закон?

Вряд ли кандидаты-мужчины согласятся добровольно отдать свои мандаты кандидатам-женщинам, которых в составе парламента должно быть не менее 30 процентов. Кайрат Маматов

Этот вопрос поднимает и эксперт Айнура Усупбекова. Она согласна с тем, что введение такого принципа голосования может свести на нет вождизм в партиях, но и велик риск того, что в результате размоется квотирование и не будет региональной представленности.

Инициатор депутат Алтынбек Сулайманов приводит в защиту свои аргументы. Он напомнил противникам, что преференциальное голосование на выборах возлагает ответственность, прежде всего на кандидата.

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«Сейчас списки партий закрыты. Действующая система голосования имеет не только хорошую, но и плохую сторону. Многие граждане не хотят приходить на выборы, зная, что политсовет партии решает, кто будет депутатом. Поэтому и нужно было вводить преференциальное голосование. Этот опыт используется в странах Европы», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Процесс перекройки списка кандидатов внутри партии приводит к коррупции. Алтынбек Сулайманов

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает, что надеяться на честность кандидата и зрелость избирателя, с легкостью продающего голос за 2 тысячи сомов, — пустое занятие.

Он напомнил, что споры о пользе или, наоборот, вреде открытых списков свою актуальность утратили. Решение принято. Другое дело — получится ли соблюсти принцип квотирования при формировании седьмого созыва? Аналитик не уверен. Сомневаются и в ЦИК.

Варианты возможны?

Несмотря на то что женщины составляют свыше 52 процентов населения, их представленность сегодня в парламенте всего 17 процентов, и никогда этот показатель не достигал полных 30 процентов.

Эксперты предлагают в качестве альтернативы увеличить квоту распределения мандатов по единому избирательному округу по пропорциональной системе.

В этом случае списки политических партий будут формироваться по принципу паритета участия мужчин и женщин, то есть 27 мужчин и 27 женщин, внесенных путем чередования. Предлагаемая норма по повышению квоты для женщин до 50 процентов при формировании списков кандидатов по единому избирательному округу предполагает распределение 27 мандатов, что составит около 30 процентов состава парламента, состоящего из 90 депутатов.

Из нового закона выпала норма о невозможности передать вакантный мандат депутата по списку кандидату другого пола.

Ее требуют вернуть. Между тем некоторые политологи считают, что введение гендерной квоты выхолащивает сам принцип здоровой конкуренции и создает эффект навязывания женского присутствия в большой политике.

Согласно исследованию Международного республиканского института (МРИ), большинство опрошенных считает, что женщины смогут реализовать себя лучше и раскрыться быстрее в образовании, здравоохранении и домашнем хозяйстве. В перечне лидеров также и медиасектор.

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По словам экспертов, это объясняется традиционностью общества.

«Женщина воспринимается как инструментарий в домашнем хозяйстве. Сегодня женщина может занимать ведущие позиции, она может быть финансово независимой. При этом, когда дело доходит до принятия важных решений, она остается послушным членом семьи», — говорит профессор программы антропологии АУЦА Чолпон Турдалиева.

По ее словам, создается ситуация, где, с одной стороны, женщина свободна и самодостаточна, а с другой — она подчиненная, ведомая и не обладает инструментами власти. Кроме того, на эту ситуацию накладывается рост религиозности населения страны.

Но так или иначе Кыргызстан взял на себя определенные обязательства и обязан соблюдать их. В части, касающейся введения женщин в законодательную и исполнительную ветви власти. Но как реализовать даже те требования, которые имеются в новом законе? Ответа у политиков и его авторов нет. От идеи зарезервировать места по одномандатным округам за представительницами слабого пола отказались еще на этапе ее разработки. А как теперь исправить ситуацию, не знают. Впрочем, это вполне в духе отечественных политиков — сначала делать, а потом думать.