Выборы-2021. Проект закона о выборах депутатов поступил президенту

Проект закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша, принятый парламентом 28 июля, поступил в администрацию президента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что в течение месяца Садыр Жапаров должен подписать документ и огласить дату кампании. Согласно закону, выборы нового созыва должны проходить каждые пять лет в последнее воскресенье октября. Но в ЦИК подчеркнули, оставшегося времени им не хватит на подготовку, и попросили перенести на ноябрь.

Напомним, по новому избирательному законодательству в КР введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.