12:12
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Проект закона о выборах депутатов поступил президенту

Проект закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша, принятый парламентом 28 июля, поступил в администрацию президента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства. 

Уточняется, что в течение месяца Садыр Жапаров должен подписать документ и огласить дату кампании. Согласно закону, выборы нового созыва должны проходить каждые пять лет в последнее воскресенье октября. Но в ЦИК подчеркнули, оставшегося времени им не хватит на подготовку, и попросили перенести на ноябрь. 

Напомним, по новому избирательному законодательству в КР введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204769/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе
Выборы-2021. Как будут голосовать кыргызстанцы за рубежом: пояснение ЦИК
Выборы-2021. В ЦИК не смогли договориться о границах избирательных округов в Оше
Выборы-2021. ЦИК призвала кыргызстанцев уточнить себя в списках избирателей
Партиям, участвовавшим в парламентских выборах — 2020, вернули залоговые деньги
Бакытбек Жумагулов: Что хорошо для партийных боссов, то плохо для страны
Новое избирательное законодательство. Как не оказаться в байманапском ханстве
Президенту отправили предложения по улучшению законов о выборах в Жогорку Кенеш
Принять закон о выборах депутатов парламента без трех чтений невозможно — юристы
Парламентские выборы — 2021. Какие новшества предлагают кыргызстанцам
Популярные новости
Автор идеи&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров. Аскар Акаев о&nbsp;том, кто и&nbsp;зачем привез его в&nbsp;Бишкек Автор идеи — Садыр Жапаров. Аскар Акаев о том, кто и зачем привез его в Бишкек
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Об&nbsp;отношениях с&nbsp;Россией и&nbsp;русском языке в&nbsp;Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров Об отношениях с Россией и русском языке в Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от&nbsp;талибов Ситуация в Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от талибов
Бизнес
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
Программа &laquo;Предпринимательство в&nbsp;сфере информационных технологий&raquo; в&nbsp;КГИПИ Программа «Предпринимательство в сфере информационных технологий» в КГИПИ
Активисты помогли школе сэкономить на&nbsp;электричестве, установив солнечные панели Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели
23 августа, понедельник
12:09
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по об...
12:08
В Сокулукском районе мужчина ранил ножом двух собутыльников
12:03
Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе
11:56
В Балыкчи водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали
11:53
Выборы-2021. Сколько избирателей должно быть в одномандатном округе