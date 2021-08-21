Садыр Жапаров посетил швейную фабрику в Джети-Огузе

В Джети-Огузском районе начала работать современная швейная фабрика, продукция которой экспортируется на рынки соседних стран — Казахстана, Узбекистана и России. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров посетил фабрику

По ее данным, Садыр Жапаров посетил фабрику, которая обеспечивает рабочими местами более 300 местных жителей.

Компания с 2001 года активно работает в Кыргызстане и производит женскую одежду, при этом почти вся продукция экспортируется на зарубежные рынки.

Глава государства осмотрел производственные помещения и поинтересовался условиями труда у рабочих. Он отметил, что в стране есть условия для дальнейшего развития швейной промышленности, которые важно поддерживать и делать еще более благоприятными.

Государственные структуры продолжат поддержку предпринимательства в целях улучшения социально-экономического положения на местах и создания новых рабочих мест.

Местные жители также высказали свои идеи и предложения по благоустройству и развитию региона в целом, а предприниматели, представляющие легкую промышленность, выступили с рядом предложений и просьб относительно поддержки данной отрасли.