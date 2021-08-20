Михаил Мишустин: Необходимо и дальше работать над снятием барьеров в ЕАЭС

«Странам Евразийского экономического союза необходимо и дальше работать над снятием барьеров и препятствий», — заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, период пандемии продемонстрировал, что ЕАЭС способен оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Благодаря совместным действиям экономики стран ЕАЭС постепенно восстанавливаются. Макроэкономические показатели в целом неплохие.

Сейчас нам необходимо и дальше активно работать по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Михаил Мишустин

«Уже снято свыше полсотни препятствий, 12 из них — в прошлом году, конечно, предстоит еще многое сделать. Сегодня утвердим актуализированный перечень изъятий и ограничений, которые надо ликвидировать в текущем и следующем годах. Считаю, что нужно подготовить дорожную карту на этот период и обеспечить ее своевременную реализацию», — подчеркнул он.

«Углубить интеграцию поможет и создание единого цифрового пространства «пятерки». Мы должны стимулировать переход наших экономик в «цифру», внедрять современные технологии и практики. Уже есть некоторые результаты. В июле запущен первый совместный проект унифицированной системы поиска работы «Работа без границ». Это пример того, как современные технологии открывают новые возможности для целой отрасли. Новейшие технологии становятся незаменимыми и в борьбе с «черным» и «серым» оборотом товаров. Реализация соглашений по прослеживаемости и маркировке помогает повысить прозрачность перемещения товаров внутри ЕАЭС. Необходимо скорее завершить работу над проектом соглашения по применению электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок», — заключил Михаил Мишустин.