Аскар Мамин: Риски пандемии носят более долгосрочный характер, чем ожидалось

«Мы должны осознавать, что риски пандемии носят более долгосрочный характер, чем предполагалось ранее», — заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

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По его словам, в последнем отчете Международного валютного фонда отмечено усиление неопределенности перспектив восстановления мирового производства. Основным риском на сегодня являются неравномерность темпов иммунизации в мире, а также появление и распространение новых и более агрессивных штаммов коронавируса. Выросли риски сворачивания со стороны развитых стран программ экономического стимулирования.

«В последнем отчете Всемирный банк подчеркивает, что две трети развивающихся стран не смогут компенсировать прошлогоднее снижение доходов на душу населения к 2022 году. Эта динамика формирует дополнительный потенциал для дисбаланса мировой экономики и усиливает риски для восстановления спроса на глобальных рынках. В этой связи считают необходимым актуализировать принятые в рамках ЕАЭС в апреле 2020-го меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 с учетом необходимости поддержки экономик наших государств в условиях возросшей неопределенности», — высказался Аскар Мамин.

Он также обратил внимание на то, что необходимо ускорить работу по наращиванию промышленной кооперации в рамках ЕАЭС, разработке механизмов ее финансирования. Кроме того, премьер-министр Казахстана считает важным усиление цифрового потенциала союза.

«Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внести соответствующие предложения. При этом еще раз подчеркну, что предметом интеграции нашего объединения должны оставаться исключительно экономические интересы стран. Отмечу необходимость наращивания и цифровизации темпов вакцинации в государствах ЕАЭС. Ведь вакцинация является основополагающим фактором скорейшего выхода экономик наших стран из кризиса. Динамика роста мировых цен требует от нас принятия срочных мер по стабилизации цен на продовольствие в государствах ЕАЭС», — заключил он.