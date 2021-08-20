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Власть

Улукбек Марипов: Испытание пандемией укрепило потенциал ЕАЭС

«Испытание пандемией не только не ослабило, но и укрепило потенциал ЕАЭС», — заявил сегодня председатель кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, в этом году все страны союза отмечают 30-летие независимости. За эти годы они проделали большую работу в налаживании сотрудничества друг с другом. Идея интеграции показала, что это верный ключ к процветанию. При этом глава кабмина подчеркнул, что испытание пандемией в 2020-м укрепило союз. Доказательством являются темпы развития внутренней торговли.

Объем взаимной торговли Кыргызстана с партнерами по союзу за пять месяцев 2021 года увеличился почти на 35 процентов по сравнению с 2020-м.

«В узком формате мы провели конструктивный диалог. Обсудили вопросы, касающиеся сближения нетарифных мер при вывозе товаров, меры страховой поддержки, проблемы взаимной торговли, создания евразийской организации в области аккредитации соответствия, вопросы глобальной климатической повестки», — рассказал Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204553/
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