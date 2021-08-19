Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС только общими усилиями могут преодолеть кризис

«Страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместными усилиями и взаимной поддержкой смогут преодолеть возникающие новые вызовы», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправсовета в узком составе.

По его словам, сегодняшняя встреча глав правительств ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности. Мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане. Происходящие события могут оказать влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии.

«В последнее время во многих точках мира, в том числе и в государствах ЕАЭС, участились различные чрезвычайные происшествия природного характера. Сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация с COVID-19, несмотря на некоторую периодическую стабилизацию и повсеместную вакцинацию населения в наших странах. Вместе с тем убежден, что наш союз сообща, совместными усилиями и взаимной поддержкой сможет преодолеть возникающие новые вызовы», — сказал Улукбек Марипов.

Он выразил уверенность в том, что принятые решения придадут хороший импульс интеграции в союзе.

Отметим, что заседание в расширенном формате с участием государств-наблюдателей состоится завтра. В повестке дня более 20 вопросов.