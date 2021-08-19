18:25
USD 84.60
EUR 99.15
RUB 1.15
Власть

Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС только общими усилиями могут преодолеть кризис

«Страны — участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) совместными усилиями и взаимной поддержкой смогут преодолеть возникающие новые вызовы», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправсовета в узком составе.

По его словам, сегодняшняя встреча глав правительств ЕАЭС проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности. Мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане. Происходящие события могут оказать влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии.

«В последнее время во многих точках мира, в том числе и в государствах ЕАЭС, участились различные чрезвычайные происшествия природного характера. Сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация с COVID-19, несмотря на некоторую периодическую стабилизацию и повсеместную вакцинацию населения в наших странах. Вместе с тем убежден, что наш союз сообща, совместными усилиями и взаимной поддержкой сможет преодолеть возникающие новые вызовы», — сказал Улукбек Марипов.

Он выразил уверенность в том, что принятые решения придадут хороший импульс интеграции в союзе.

Отметим, что заседание в расширенном формате с участием государств-наблюдателей состоится завтра. В повестке дня более 20 вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204498/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан прилетели Михаил Мишустин и Аскар Мамин
На Иссык-Куль прибыл второй участник Евразийского межправсовета
Страны ЕАЭС нужно мотивировать для создания евразийских компаний
Первым на заседание премьер-министров ЕАЭС прибыл Никол Пашинян
Замглавы кабмина Кыргызстана призывает отказаться от доллара в рамках ЕАЭС
Садыр Жапаров отправляется в рабочую поездку по Иссык-Кульской области
На Иссык-Куле появится гольф-клуб. Земли под него уже трансформировали
Чаще пересаживайте. После поездки премьера на «Ауди» в Тюпе начали ремонт дороги
В Кыргызстане создадут стабилизационный фонд для мобилизации ресурсов бюджета
Кыргызстан и Вьетнам планируют тесно работать в туристической сфере
Популярные новости
Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление Выслуживаются перед другими. Фарид Ниязов сделал еще одно резкое заявление
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;Афганистане Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Что известно к&nbsp;этому часу Ситуация в Афганистане. Что известно к этому часу
Как ситуация в&nbsp;Афганистане может повлиять на&nbsp;Кыргызстан, рассказал Марс Сариев Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Бизнес
Обновился состав топ-менеджеров ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
19 августа, четверг
18:14
Фальшивые ПЦР-справки продавал кыргызстанцам гражданин РУз. Его задержали Фальшивые ПЦР-справки продавал кыргызстанцам гражданин...
18:12
Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС только общими усилиями могут преодолеть кризис
18:07
Россия предлагает создать новую программу сотрудничества с Кыргызстаном
18:03
Городские власти бессильны. Как мэрия Бишкека избавляется от незаконных парковок
17:51
Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»