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Власть

Ситуация в Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от талибов

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в Кыргызстане. — Прим. 24.kg) 15 августа заявило о полном контроле над Афганистаном. Правительственные войска сдали города и провинции практически без боя.

Ситуация в стране кардинально изменилась после того, как военнослужащие США и других государств НАТО приняли решение покинуть страну.

Экспертное сообщество озвучивает различные прогнозы о развитии ситуации. Многие из аналитиков считают, что «Талибан» попытается продолжить расширять зону своего влияния, в том числе на государства Центральной Азии, прежде всего Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

24.kg решило выяснить, чем обострение обстановки грозит Кыргызстану.

Печальный опыт

У Кыргызстана уже есть печальный опыт вторжения извне. Баткенские события 1999 и 2000 годов показали, что боевики могут легко прорваться через нашу границу, а Вооруженные силы не будут готовы отразить бандформирования.

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По словам экс-начальника Генерального штаба Асанбека Алымкожоева, обстановка в Афганистане влияет на весь Центральноазиатский регион, Пакистан и частично затрагивает Иран.

«Уход официальной власти показал, что за 20 лет все усилия по подготовке армии, государственных институтов не сработали. Часть афганского народа против войны с талибами. Войсковые подразделения сдаются. Это происходит потому, что талибы намного быстрее и более мотивированы», — говорит он.

По мнению эксперта, талибы понимают, что народ надо кормить, им нужно управлять. Делать это они смогут только при помощи ресурсов, в том числе и за счет соседних стран.

«Кыргызстану это может грозить вторжением, но в таком случае будут реакция и вмешательство ОДКБ. Боевики не намерены отлеживаться, ведь они уже приходили в Баткен (события 1999-2000 годов. — Прим. 24.kg), чтобы установить халифат в Ферганской долине», — считает Асанбек Алымкожоев.

Откуда ждать врага

Афганистан сегодня — это сосредоточие различных террористических движений, например, таких как «Ан Нусра» и ИГИЛ. По мнению экспертов, их планомерная работа, идеи и идеология срабатывают лучше, чем насаждаемая западная демократия.

По мнению Асанбека Алымкожоева, усиливается угроза прорыва боевиков «Талибана» в другие государства.

«Они отсиживаться больше не намерены, тем более что есть старые счеты. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал, маршал Абдул-Рашид Дустум фактически тоже. Естественно, талибы будут искать их», — считает он.

Талибы будут расширять влияние, для этого не надо быть пророком. В первую очередь они идеологически подготовлены — не боятся смерти. Десять человек может разоружить целую войсковую часть.

Асанбек Алымкожоев

Таджикистан граничит с Баткенской областью и Чон-Алайским районом Ошской области. По мнению генерал-майора, если будет вторжение, то боевики двинутся по отработанным ранее маршрутам.

«Они пешком могут пройти через горы, поскольку границы у нас условные. ОДКБ вмешается, когда будет угроза извне, но мы должны быть готовы к самостоятельному отражению нападения», — отметил он.

Эвакуация

На сегодня дипломатические миссии, находящиеся в Афганистане, эвакуируют своих граждан. 23 кыргызстанца уже вернулись из Кабула.

Всего, по информации Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Афганистане Мирослава Ниязова, в Кабуле остались еще два человека, не считая сотрудников посольства.

По его словам, талибы участвуют в процессе эвакуации кыргызстанцев и гарантировали безопасность дипмиссиям.

Сейчас дипмиссия начала работать с новой властью. Мирослав Ниязов подчеркивает, что талибы оказывают им всяческую поддержку.

«Если будут осложнения, тогда рассмотрим возможность эвакуации и дипломатов. Но пока в этом острой необходимости нет», — сказал он.

Власть в курсе

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Президент Садыр Жапаров тоже следит за ситуацией в Афганистане. Известно, что спецслужбы и Совет безопасности ежечасно докладывают главе государства об обстановке в этой республике. Глава КР поручил соответствующим органам, в частности МИД, поддерживать контакт с кыргызстанцами, которые находятся в Афганистане.

Эксперт аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева полагает, что дело не только в талибах и Афганистане, а в доминантных игроках, которые пытаются мериться силами на территории Центральной Азии.

«Ситуация с приходом «Талибана» к власти в Афганистане показывает, что начинается новый раунд взаимоотношений между Россией и Америкой, между Китаем и США, между разными игроками, государственными и религиозными. Мы снова возвращаемся в эпицентр раздора. Вопрос о суверенитете Кыргызстана встанет к нашему юбилею — 30-летию независимости страны. Это новый вызов для нынешних властей КР», — отметила она.

Надо смотреть не только с точки зрения двусторонних отношений, рисков, безопасности, но и геополитических сил — в какие альянсы мы войдем, добровольно туда попадем или нет.

Эльмира Ногойбаева

Она заявила, что речь не идет о прямом вторжении «Талибана» в другие государства.

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«Некоторые лидеры «Талибана» широко известны в центральноазиатских странах, в том числе в религиозных кругах Кыргызстана. Мы находимся в пространстве, где демонизированы Запад и все иное. Религиозное и антизападническое сообщество, которое видит развитие в патриархальном направлении, поддерживает то, что происходит в Афганистане. Не надо строить иллюзий. Афганистан и «Талибан» не однородны, и отношение к религии там тоже разное. Большой вопрос стоит в том, как «Талибан» будет поступать, в том числе с религиозными оппонентами: они будут широко представлены или с ними будут сводить счеты? Например, как поступят с тем же ИГИЛ? Возможно, пойдут на некоторые компромиссы или станут вытеснять их из страны?» — задается вопросом эксперт.

Она предполагает, что представители религиозных течений из Афганистана могут осесть в государствах Центральной Азии.

Политолог Марс Сариев также не исключает, что идеи исламского халифата и исламской справедливости могут найти благодатную почву и в Кыргызстане.

«Нельзя думать, что ситуация в Афганистане не будет распространяться на страны СНГ, в частности на государства Центральной Азии, в том числе Кыргызстан», — говорит он.

Если в государстве будет сильное социальное расслоение — очень маленький процент богатых людей и нищее большинство, то, конечно, идеи исламской справедливости могут попасть на благодатную почву.

Марс Сариев

В пресс-службе Погранслужбы ГКНБ 24.kg сообщили, что обстановка по всему периметру государственной границы характеризуется как относительно стабильная. Подразделения несут службу в штатном режиме.

По словам начальника Главного управления охраны границы полковника Нурбека Турганбаева, ведомство также следит за событиями, происходящими в Афганистане, и обстановкой на приграничных с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном территориях.

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«Мы активизировали взаимодействие с пограничниками сопредельных государств по обмену информацией, представляющей взаимный интерес. С госорганами и силовыми структурами Кыргызстана отработан механизм взаимодействия, разработан совместный план действий в случае обострения обстановки на государственной границе», — сказал он.

Отметим, главная задача, стоящая перед Министерством обороны, — защита целостности и суверенитета государства.

Начальник Генерального штаба Минобороны Эрлис Тердикбаев заметил, что учитываются все риски возможного прорыва в Кыргызстан.

Он считает, что наша армия готова отразить нападение врага.

«Мы готовы отразить нападение незаконных вооруженных формирований. Для этого хватает сил и средств. Генеральный штаб, Погранслужба, Внутренние войска и другие силовые ведомства совместно работают над вопросом обеспечения безопасности страны», — заверил Эрлис Тердикбаев.

Он добавил, что войска находятся в пунктах постоянной дислокации, обстановка на границе стабильная. В горных районах военнослужащие проводят разведывательно-поисковые действия.

Комментарий ОДКБ

Секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась отмечает, что если обстановка обострится, безопасности Таджикистана будет что-то угрожать, ОДКБ поможет союзнику и примет все коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Глава ОДКБ уже провел телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности страны Нассрулло Махмудзодой. Соседи утверждают, что их силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет.

Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана волнует не только граничащие с ним Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Кыргызстан также заинтересован в стабилизации обстановки в этой республике.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204377/
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