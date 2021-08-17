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Власть

Кыргызстанские дипломаты в Кабуле вступили в контакт с талибами

Кыргызстанские дипломаты провели переговоры с талибами. Об этом со ссылкой на посла Кыргызстана в Афганистане Мирослава Ниязова сообщает Sputnik.kg.

Посол отметил, что талибы участвуют в процессе эвакуации кыргызстанцев и гарантировали безопасность дипмиссиям.

По информации Мирослава Ниязова, кыргызстанцы постепенно покидают Афганистан. Всего около 20 человек. Часть граждан находится в казахстанском посольстве. У всех есть авиабилеты, но на разные дни.

Этнические кыргызы, во время военных действий бежавшие с Малого Памира, вернулись. Посол отметил, что за всю историю войн в Афганистане они не подвергались насилию и свободно передвигались.

«Думаю, в течение полугода талибы наведут жесткий порядок. Хорошо это или плохо... Люди хотят покоя, а его не было... Главная причина поражения правительственных сил — беспрецедентно высокий уровень коррупции», — сказал он.

Талибы постараются заручиться международной поддержкой и получить признание, иначе им самим будет трудно, добавил посол. По его словам, стране окажут гуманитарную и финансовую помощь, но сейчас начнется сложный период восстановления государственности.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204185/
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