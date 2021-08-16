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Власть

Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане

Садыр Жапаров на постоянной основе внимательно следит за ситуацией, складывающейся в Исламской Республике Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ежечасно получает информацию по линии ГКНБ, секретариата Совета безопасности и Министерства иностранных дел. Садыр Жапаров поручил задействованным госорганам продолжить всесторонний мониторинг за развитием ситуации в Афганистане.

Министерству иностранных дел поручено поддерживать постоянный контакт с гражданами Кыргызстана, временно находящимся на территории Афганистана, усилить меры по обеспечению их безопасности и скорейшей эвакуации на родину.

Кроме того, поручено активизировать работу по укреплению и обеспечению региональной безопасности совместно со странами региона и тесно координировать действия в этом направлении.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.

Ссылка: https://24.kg/vlast/204086/
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