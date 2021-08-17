Государственно-частное партнерство глазами оптимиста Алмамбета Шыкмаматова

11 августа президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о государственно-частном партнерстве.

Как поясняла пресс-служба главы государства, документ принят для создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства и благоприятных условий для субъектов ГЧП.

Государственно-частное партнерство в Кыргызстане пытались ввести не раз и не два. Дальше слов на бумаге дело не шло. Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов уверен, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. Он полон оптимизма и рассказал в интервью 24.kg почему. По его словам, государство повышает доверие к самому себе, а в сфере ГЧП нас ждет революция.

— В Кыргызстане о государственно-частном партнерстве как форме взаимодействия бизнеса и государства мы слышим уже лет десять, если не больше. Практически каждый президент и премьер-министр обещали, что механизм ГЧП вот-вот заработает. Но до сих пор проекты ГЧП у нас можно пересчитать на пальцах одной руки...

— Подождите! Обещаю, что скоро вам рук не хватит, чтобы считать проекты ГЧП. Хотя ваш скептицизм мне, конечно, понятен. Нас всех долго «кормили» обещаниями перспектив развития государственно-частного партнерства.

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Это действительно уникальный механизм, позволяющий государству при нехватке бюджетных средств получить новый объект или обновить старый в кратчайшие сроки. Плюс позволяет ему пользоваться компетенцией и опытом частника. И инвестора заинтересовать — он в свою очередь получает гарантию, что его средства окупятся.

Но, знаете, я считаю, что всему свое время. Для того чтобы что-то получилось, должно совпасть многое — место, время, обстоятельства, воля людей, находящихся у власти, и так далее. Сейчас «звезды сошлись», и государственно-частное партнерство в Кыргызстане обрело наконец-то адекватную правовую базу. Закон, подписанный президентом Садыром Жапаровым, многие эксперты уже называют прорывным.

— То есть вы уверены, что теперь нас ждет всплеск интереса инвесторов к разного рода проектам в рамках ГЧП?

— Несомненно. При подготовке законопроекта «О государственно-частном партнерстве» мы учли все ошибки, которые были до этого и не давали развиваться ГЧП. В частности, минимизировали регулирование и различные бюрократические процедуры. Кроме того, повторяю, созрела ситуация.

Успешность развития проектов ГЧП в любой стране зависит по большому счету от двух факторов: экономической ситуации и интереса государства к использованию и развитию механизма ГЧП.

Я считаю, что главным тормозом развития ГЧП в Кыргызстане были консерватизм наших чиновников, нежелание брать на себя ответственность. Алмамбет Шыкмаматов

Поэтому слова расходились с делами. Сейчас власть не боится смелых, даже дерзких решений. Большой кредит доверия со стороны населения нужно подкреплять конкретными делами, иначе он пойдет на спад. На самом верху это прекрасно понимают, поэтому не боятся действовать. Ведь неоспоримый плюс проектов ГЧП в том, что результаты сотрудничества бизнеса и государства будут видны каждому, потому что это проекты преимущественно инфраструктурные, имеющие мультипликативный эффект. А качественная инфраструктура — это обязательное условие успешного развития любой страны.

— Давайте тогда подробнее. Какие это могут быть проекты в рамках ГЧП?

— Да все, что угодно. Начиная от проектов в области гидроэнергетики, строительства малых ГЭС до элементарных парковок, обеспеченных платежными терминалами. Уверен, что будет востребованным и сектор образования: строительство школ, детских садов, студенческих общежитий, корпусов учебных заведений. Ожидаем и спрос на проекты ГЧП в сфере здравоохранения. Именно ГЧП может стать эффективнейшим инструментом для развития инфраструктуры здравоохранения республики. Частный инвестор — партнер будет строить и вводить в эксплуатацию объект, а государство — отвечать за предоставление медицинских услуг населению.

Перспективными для ГЧП считаю и область информационных технологий, все связанное с реализацией концепции «умного города».

Бизнес и сам может предлагать свои проекты в рамках ГЧП. Частнику же часто виднее, что и где, так сказать, плохо лежит, а могло бы приносить прибыль.

Повторюсь: проекты могут быть самыми разными. Новый закон это позволяет. Как показывает мировой опыт, моделей и сфер применения ГЧП множество.

Знаете ли вы, например, что Эйфелева башня — это тоже проект ГЧП? Если не ошибаюсь, то в 2005 году управляющая компания SETE заключила договор с мэрией Парижа на реконструкцию и обслуживание Эйфелевой башни. Кроме того, компания должна была разработать проект развития башни. За первые четыре года этого государственно-частного партнерства прибыль от Эйфелевой башни увеличилась в разы.

— А каких инвесторов ждем мы? Внутренних или иностранных?

— Это зависит от капиталоемкости проекта. Но вначале ждем все-таки больше наших местных инвесторов. Они будут, так сказать, первопроходцами и примером для крупных западных инвесторов, которые увидят, что с нашим государством можно иметь дело и ему можно доверять.

— Но у местных бизнесменов тоже есть определенная степень недоверия к государству...

— Да, это так, и это необходимо преодолевать. Хотя, на мой взгляд, новый Закон «О государственно-частном партнерстве» уже сам по себе является свидетельством того, что государство готово к сотрудничеству и взаимодействию с бизнесом.

Куда уж большая защита для бизнеса, если государство заявляет, что готово к партнерским отношениям?! Алмамбет Шыкмаматов

Бизнесу предлагают стать равноправным не только по выгоде, но и по рискам.

Я бы сконцентрировался сегодня больше на другой задаче, стоящей перед нашим министерством и органами исполнительной власти. Это необходимость разъяснять и обучать механизму ГЧП наших местных предпринимателей. Важно, чтобы и у бизнеса, и у госорганов были одинаковое понимание реализации проекта и ясное представление о последовательности шагов.

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Я думаю, что именно малые формы ГЧП, например, спортивные площадки, школы, поликлиники и тому подобные объекты социальной инфраструктуры, могут стать образцами, которые покажут на практике, как управлять жизненным циклом всего проекта, —от строительства или реконструкции до введения в эксплуатацию и управления.

ГЧП — это широчайшие возможности для бизнеса в плане роста и развития. Ведь формат отношений в рамках ГЧП позволяет объединять усилия не только с государством, но и с другими предпринимателями, создавая, например, консорциумы. Когда, скажем, ресурсы строительных компаний объединяются с ресурсами фирм с опытом эксплуатации и управления и имеющих опыт оказания различных услуг.

— У вас нет опасений, что экономический кризис скажется на темпах внедрения ГЧП?

— Наоборот. Как говорил Уинстон Черчилль, любой кризис — это новые возможности. Сейчас у нас идет кампания по вакцинации от коронавируса. А механизм государственно-частного партнерства может стать той самой «вакциной» для экономики страны, которая не только не позволит ей рухнуть, но и, наоборот, восстановит ее «иммунитет» и выведет на новый уровень развития.