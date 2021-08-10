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Власть

Депутат Умбеталы Кыдыралиев стал председателем правления ОАО «Кыргызалтын»

Депутат парламента Умбеталы Кыдыралиев, который входил в состав комиссии по «Кумтору», стал председателем правления ОАО «Кыргызалтын». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

Отмечается, что нардепа назначил на должность главный акционер — Фонд по управлению государственным имуществом по согласованию с кабинетом министров. Умбеталы Кыдыралиева уже представили коллективу ОАО «Кыргызалтын».

В парламенте нардеп входил в состав комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию и был заместителем председателя фракции «Республика — Ата Журт».

Предыдущий глава компании Маратбек Чолпонкулов проработал в должности всего пять месяцев. Его назначили главой «Кыргызалтына» после того, как предшественника Эльмырзу Укубаева задержали со взяткой в 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203598/
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