Суд по делу о попытке захвата власти вынес приговор без подсудимых

Судьи Бишкекского городского суда вынесли приговор обвиняемым в попытке захвата власти Бектуру Асанову, Дастану Сарыгулову, Кубанычбеку Кадырову и Эрнесту Карыбекову без их присутствия. Об этом сообщил журналистам адвокат обвиняемых Марсбек Кыдыкбаев.

По его словам, на оглашении приговора не было никого из них, кроме Дастана Сарыгулова.

«Коллегия Бишкекского горсуда под председательством судьи Адиса Момуналиева оставила приговор Первомайского райсуда без изменений. Будем ли мы обжаловать данное решение в Верховном суде, пока неизвестно», — сказал Марсбек Кыдыкбаев.

Первомайский районный суд Бишкека 17 апреля 2017-го огласил вердикт членам «Эл уну». Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три — условно) и отпустили в зале суда. Эрнеста Карыбекова осудили на 20 лет с конфискацией имущества, Бектура Асанова и Кубанычбека Кадырова — на 12 лет. Все, кроме Дастана Сарыгулова, опротестовали приговор.