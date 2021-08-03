Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поздравил призеров XXXII летних Олимпийских игр Акжола Махмудова, завоевавшего серебряную медаль по греко-римской борьбе, и Мээрим Жуманазарову, выигравшую бронзу в женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Для меня большая честь быть свидетелем олимпийских побед наших спортсменов. Вы сделали поистине знаменательный подарок своей родине в честь 30-летия независимости. Мы гордимся вами, вы стали примером для наших детей, которые будут равняться на вас. Спасибо вам за эмоции и гордость за нашу страну», — сказал Улукбек Марипов.

Он также поздравил Айсулуу Тыныбекову с уверенным выходом в финал и пожелал ей стойкости духа и удачи. «Весь народ с гордостью и вниманием будет следить за финальным поединком. Пусть наша поддержка придаст еще больших сил и уверенности вам, Айсулуу!» — отметил глава кабмина.