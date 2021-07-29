Парламент принял законопроект «О кабинете министров»

Жогорку Кенеш принял законопроект о кабинете министров.

За проголосовали 80 нардепов, против — 9.

Отметим, сначала депутаты требовали снять этот документ с повестки, как и проекты законов «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации». После встречи с президентом они согласились поддержать концепцию проекта.

Согласно документу, член кабмина не может подвергаться преследованиям за организацию работы вверенного ему органа и обеспечение выполнения возложенных на него полномочий, за высказываемые в связи с выполнением своих обязанностей суждения или за принимаемые кабинетом министров решения.

Привлечение члена кабмина к уголовной ответственности по другим основаниям допускается с согласия главы государства.

При этом член кабмина, имеющий государственные награды, не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста, в ходе проведения следствия (досудебного производства).

Член кабинета министров за свою служебную деятельность получает денежное вознаграждение за счет средств республиканского бюджета и обеспечивается социальным пакетом, перечень которого устанавливается самим же кабмином. В социальный пакет входит в обязательном порядке медицинское страхование.

Глава кабмина наделен правом законодательной инициативы.

Парламент также в режиме первого чтения принял законопроекты о местном самоуправлении и государственной администрации.