Парламент принял законопроект «О кабинете министров»

Жогорку Кенеш принял законопроект о кабинете министров.
За проголосовали 80 нардепов, против — 9.
Отметим, сначала депутаты требовали снять этот документ с повестки, как и проекты законов «О местном самоуправлении» и «О государственной администрации». После встречи с президентом они согласились поддержать концепцию проекта.
Согласно документу, член кабмина не может подвергаться преследованиям за организацию работы вверенного ему органа и обеспечение выполнения возложенных на него полномочий, за высказываемые в связи с выполнением своих обязанностей суждения или за принимаемые кабинетом министров решения.
Привлечение члена кабмина к уголовной ответственности по другим основаниям допускается с согласия главы государства.
При этом член кабмина, имеющий государственные награды, не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста, в ходе проведения следствия (досудебного производства).
Член кабинета министров за свою служебную деятельность получает денежное вознаграждение за счет средств республиканского бюджета и обеспечивается социальным пакетом, перечень которого устанавливается самим же кабмином. В социальный пакет входит в обязательном порядке медицинское страхование.
Глава кабмина наделен правом законодательной инициативы.
Парламент также в режиме первого чтения принял законопроекты о местном самоуправлении и государственной администрации.