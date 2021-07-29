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Власть

Акылбек Жапаров предлагает ввести чрезвычайную ситуацию в экономике на полгода

В Жогорку Кенеше рассматривают законопроект о введении чрезвычайной ситуации в экономике на полгода. На вопросы депутатов отвечает инициатор заместитель главы кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, в прошлом году бывший состав правительства из-за ограничений своих полномочий не смог вовремя принять несколько важных мер.

Акылбек Жапаров просит нардепов принять проект закона сразу в трех чтениях.

Согласно инициативе, режим ЧС в экономике вносится без согласия парламента в следующих случаях:

  • если в отчетный период по сравнению с периодом прошлого года цены выросли на 3,5 процента;
  • если размер внешнего долга вырос на 10 процентов;
  • если за последние три месяца экономические составляющие ВВП сократились на 10 процентов;
  • если за три месяца отмечается значительное сокращение объемов внешней торговли;
  • если за последние три месяца сбор налогов сократился на 10 процентов;
  • если за последний квартал отмечаются ухудшение инвестиционной ситуации и отток капитала на 20 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202597/
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