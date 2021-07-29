Акылбек Жапаров предлагает ввести чрезвычайную ситуацию в экономике на полгода

В Жогорку Кенеше рассматривают законопроект о введении чрезвычайной ситуации в экономике на полгода. На вопросы депутатов отвечает инициатор заместитель главы кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, в прошлом году бывший состав правительства из-за ограничений своих полномочий не смог вовремя принять несколько важных мер.

Акылбек Жапаров просит нардепов принять проект закона сразу в трех чтениях.

Согласно инициативе, режим ЧС в экономике вносится без согласия парламента в следующих случаях: