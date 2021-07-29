Закон о фейках. В Жогорку Кенеше не видят нарушений регламента при голосовании

Принятие закона «О защите от ложной и недостоверной информации» соответствует регламенту. Об этом заявляет пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, только отклоненные законы, рассматривают через шесть месяцев, а этот закон отклонен не был. По версии пресс-службы, это СМИ исказили суть.

В парламенте отметили, что, согласно статье 62, в случае рассмотрения Жогорку Кенешем законов, возвращенных президентом, парламент может согласиться с возражениями или одобрить документ в ранее принятой редакции.

Если Жогорку Кенеш по результатам рассмотрения возражений президента не примет одно из решений, только тогда закон считается отклоненным.

«На заседании ЖК 30 июня был рассмотрен согласованный вариант закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» с учетом замечаний президента, и депутатами по итогам голосования этот вариант одобрен не был. Это означает, что на голосование необходимо было поставить закон в ранее принятой редакции, так как ранее проект закона был принят парламентом в трех чтениях, чего председательствующим вице-спикером сделано не было. При процедуре голосования вице-спикер объявил о том, что на голосование ставится проект закона и при объявлении результатов он был обозначен как не прошедший», — пояснили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что депутатами в процессе голосования было внесено предложение о переголосовании по согласованному варианту проекта закона, однако этот вопрос на голосование поставлен не был, хотя статья 81 регламента допускает однократное возвращение к процедуре голосования.

«В связи с вышеизложенным группой депутатов было направлено письмо торага о вынесении решения о возврате к процедуре повторного голосования на заседание Жогорку Кенеша 28 июля по согласованному варианту закона «О защите от недостоверной (ложной) информации». Депутаты поддержали переголосование и 97 депутатов проголосовали за», — подчеркнули в пресс-службе.

Вчера Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня, спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.