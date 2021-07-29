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Власть

Законопроект о кабмине снова включен в повестку ЖК. Документ менять не стали

Депутаты Жогорку Кенеша требуют снять с повестки дня законопроекты «О кабинете министров», «О местной администрации» и «О местном самоуправлении». С инициативой сегодня выступили несколько депутатов.

Депутат Айбек Осмонов отметил, что проект, который снова включили в повестку дня, остался без изменений.

«Мы в прошлый раз вопрос сняли.  А тут быстро опять внесли и без изменений», — сказал он.

22 июля депутаты отказались принимать концепцию проекта и вносить изменения во втором чтении. Их возмутило, что, согласно предложенному законопроекту, Жогорку Кенеш практически лишается каких-либо рычагов влияния на чиновников.

Однако стоит отметить, кабинет министров как госструктура прописан в новой Конституции, которая вступила в силу 5 мая 2021 года. В Основном законе прописаны все полномочия кабмина и его подотчетность. Парламент шестого созыва ранее почему-то не поднимал этот вопрос.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202501/
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