Законопроект о кабмине снова включен в повестку ЖК. Документ менять не стали

Депутаты Жогорку Кенеша требуют снять с повестки дня законопроекты «О кабинете министров», «О местной администрации» и «О местном самоуправлении». С инициативой сегодня выступили несколько депутатов.

Депутат Айбек Осмонов отметил, что проект, который снова включили в повестку дня, остался без изменений.

«Мы в прошлый раз вопрос сняли. А тут быстро опять внесли и без изменений», — сказал он.

22 июля депутаты отказались принимать концепцию проекта и вносить изменения во втором чтении. Их возмутило, что, согласно предложенному законопроекту, Жогорку Кенеш практически лишается каких-либо рычагов влияния на чиновников.