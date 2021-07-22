Парламент снял с повестки дня законопроект «О кабинете министров». Решение принято на сегодняшнем заседании большинством голосов.

Депутаты отказались принимать концепцию проекта и вносить изменения во втором чтении.

Парламент отправил документ на доработку.

С повестки сняты также законопроекты «О местной государственной администрации» и «О местном самоуправлении».

Напомним, на прошлой неделе несколько депутатов предложили отправить на доработку законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». После критики нардепов проект рассмотрен в первом чтении, но парламент за него еще не голосовал.