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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Парламент снял с повестки дня законопроект «О кабинете министров»

Парламент снял с повестки дня законопроект «О кабинете министров». Решение принято на сегодняшнем заседании большинством голосов.

Депутаты отказались принимать концепцию проекта и вносить изменения во втором чтении.

Парламент отправил документ на доработку.

С повестки сняты также законопроекты «О местной государственной администрации» и «О местном самоуправлении».

Напомним, на прошлой неделе несколько депутатов предложили отправить на доработку законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». После критики нардепов проект рассмотрен в первом чтении, но парламент за него еще не голосовал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201778/
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