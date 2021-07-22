11:25
USD 84.70
EUR 99.77
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кабмин подчиняется только президенту, а парламент не нужен — возмущен депутат

После принятия законопроекта «О кабинете министров» Жогорку Кенеш не нужен, заявил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, нормы этого документа направлены на ослабление институтов государственной власти.

«Посмотрите статью 3 этого проекта — о правовом статусе кабинета министров. Там говорится, что кабмин осуществляет свою деятельность на основе заданий и поручений только от президента. О Жогорку Кенеше нет ни одного слова. Кабмин будет подотчетен только президенту. Такого за 30 лет не было. После принятия такого законопроекта парламент теряет свою актуальность», — сказал Каныбек Иманалиев.

Отметим, кабинет министров как госструктура прописан в новой Конституции, которая вступила в силу 5 мая 2021 года. В Основном законе прописаны все полномочия кабмина и его подотчетность. Однако парламент шестого созыва, в том числе Каныбек Иманалиев, ранее почему-то не поднимали этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201753/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Кабинет министров хочет продать акции 32 государственных объектов. Каких?
Курманкул Зулушев: Уголовный кодекс мешает работе правоохранительной системы
В парламенте предлагают заслушать информацию о похищении Орхана Инанды
Депутаты парламента возобновили работу
Чот башкача кетип баратат. В ЖК поступил законопроект о кабмине со странностями
Парламент возобновит работу 5 июля
В ЖК поступили законопроекты о кабмине и выборах президента и депутатов
ООН в сжатые сроки поможет Кыргызстану с проектами по борьбе с коронавирусом
Законопроект о финансовой отчетности НПО приняли в третьем чтении
В парламенте Кыргызстана будут менять регламент работы
Популярные новости
Я&nbsp;обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в&nbsp;родном селе мечеть Я обязан делиться богатством. Камчыбек Ташиев построил в родном селе мечеть
Таджикистан вернул этнических кыргызов в&nbsp;Афганистан. Комментарий МИД&nbsp;КР Таджикистан вернул этнических кыргызов в Афганистан. Комментарий МИД КР
Ангелу Меркель с&nbsp;днем рождения поздравил Атамбаев, а&nbsp;Садыр Жапаров&nbsp;&mdash; нет Ангелу Меркель с днем рождения поздравил Атамбаев, а Садыр Жапаров — нет
Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на&nbsp;Иссык-Куле Кош келиниздер! Садыр Жапаров зовет всех отдыхать на Иссык-Куле
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
22 июля, четверг
11:21
Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаров...
11:14
COVID-19. В Минздраве назвали вакцины, прошедшие государственную регистрацию
11:09
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Мать мальчика отозвала заявление
11:01
Кабмин подчиняется только президенту, а парламент не нужен — возмущен депутат
10:49
Открытие клиник и заводов. В Бишкеке обсуждают кыргызско-иранское сотрудничество