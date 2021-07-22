После принятия законопроекта «О кабинете министров» Жогорку Кенеш не нужен, заявил сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, нормы этого документа направлены на ослабление институтов государственной власти.

«Посмотрите статью 3 этого проекта — о правовом статусе кабинета министров. Там говорится, что кабмин осуществляет свою деятельность на основе заданий и поручений только от президента. О Жогорку Кенеше нет ни одного слова. Кабмин будет подотчетен только президенту. Такого за 30 лет не было. После принятия такого законопроекта парламент теряет свою актуальность», — сказал Каныбек Иманалиев.

Отметим, кабинет министров как госструктура прописан в новой Конституции, которая вступила в силу 5 мая 2021 года. В Основном законе прописаны все полномочия кабмина и его подотчетность. Однако парламент шестого созыва, в том числе Каныбек Иманалиев, ранее почему-то не поднимали этот вопрос.