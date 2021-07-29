Монополию на алкоголь и сигареты депутат назвал личным интересом некоторых лиц

В Жогорку Кенеше предлагают снять с повестки дня законопроект, устанавливающий монополию на производство, оборот и продажу алкогольной и табачной продукции. С предложением сегодня на заседании выступили депутаты Бейшеналы Нурдинов и Дастан Бекешев.

По их словам, проект не был рассмотрен профильным комитетом. Его вынес на обсуждение депутатов аграрный комитет. Но профильный — фискальный — комитет документ не рассматривал.

По словам Бейшеналы Нурдинова, законопроект о монополии преследует личные интересы некоторых лиц.

«Тут личные интересы и месть. Не учли риски государства», — заявил депутат.

Напомним, инициатором документа является кабинет министров.