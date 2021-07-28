Итоги выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» получит мандаты

Сегодня административный суд Бишкека рассмотрел жалобу партии «Биздин Кыргызстан» на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов и аннулирования голосов избирателей, отданных за эту политорганизацию.

Как сообщил 24.kg лидер партии по Ошу Медер Абдыманапов, суд вынес решение в пользу заявителей. «Биздин Кыргызстан» восстановлена в своем праве на мандаты.

Медер Абдыманапов сказал, что все выдвинутые против партии обвинения, что ее кандидаты и агитаторы якобы занимались подкупом, надуманы и у милиции нет ни единого доказательства.

Отметим, по итогам повторных выборов депутатов местных кенешей в южной столице политорганизация получила 15 мандатов.