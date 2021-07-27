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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» подала в суд на ЦИК

Партия «Биздин Кыргызстан» подала жалобу в Первомайский районный суд Бишкека на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов. Об этом 24.kg сообщил лидер политорганизации по Ошу Медер Абдыманапов.

По его словам, постановление Центризбиркома неправомерно и должно быть отменено судом.

Медер Абдыманапов сказал, что все выдвинутые против партии обвинения, что ее кандидаты и агитаторы якобы занимались подкупом, надуманы и у милиции нет ни единого доказательства. 

Отметим, по итогам повторных выборов депутатов местных кенешей в южной столице политорганизация получила 15 мандатов.  

Накануне ЦИК утвердила протоколы голосования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202218/
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