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Власть

Скончался бывший руководитель администрации президента Усен Сыдыков

В Кыргызстане скончался бывший государственный и общественный деятель Усен Сыдыков. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

Уточняется, что он умер после продолжительной болезни. Усену Сыдыкову было 78 лет.

Гражданская панихида состоится 29 июля в 10.00 на площади у Театра оперы и балета.

Усен Сыдыков родился в селе Хиля в Ошской области.

1995-2000 — депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.

2005-2006 — руководитель администрации президента Курманбека Бакиева.

С 2006 по 2008 год был в должности государственного советника президента.

Был лидером партии «Жаны Кыргызстан».

14 мая 2010 года арестован в Ноокате. Обвинялся в организации контрреволюционных выступлений на юге Кыргызстана. 2 июля 2010-го судом переведен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202372/
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