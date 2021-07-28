Скончался бывший руководитель администрации президента Усен Сыдыков

В Кыргызстане скончался бывший государственный и общественный деятель Усен Сыдыков. Об этом 24.kg сообщили его близкие.
Уточняется, что он умер после продолжительной болезни. Усену Сыдыкову было 78 лет.
Усен Сыдыков родился в селе Хиля в Ошской области.
1995-2000 — депутат Собрания народных представителей Жогорку Кенеша.
2005-2006 — руководитель администрации президента Курманбека Бакиева.
С 2006 по 2008 год был в должности государственного советника президента.
Был лидером партии «Жаны Кыргызстан».
14 мая 2010 года арестован в Ноокате. Обвинялся в организации контрреволюционных выступлений на юге Кыргызстана. 2 июля 2010-го судом переведен под домашний арест.