Город будущего Асман: очередной прожект чиновников, который останется на бумаге

Каждая новая власть в Кыргызстане находит себе любимую игрушку в Иссык-Кульской области и носится с ее реализацией, попутно обещая населению все блага мира. На сей раз идеей фикс стало строительство города будущего Асман в 15 километрах от Балыкчи.

Нам обещают, что город станет источником заработка и новых рабочих мест.

Но при этом никто ни слова не говорит об уроне экологии озера Иссык-Куль от такого строительства. И решить сначала проблемы уже существующих на побережье городов никто не торопится. Забыли чиновники и о том, какие проекты в области уже успели похоронить.

Город — мечта, город — комуз

В начале июля пресс-служба президента сообщила, что близ села Тору-Айгыр построят город будущего. Презентация проекта «Город будущего «Асман» состоялась под председательством советника президента Равшана Сабирова.

По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений.

Чиновники утверждают, что возведение концептуально нового города на 4 тысячах гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего.

Производственная инфраструктура основана на высокотехнологичных разработках класса «Умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.

По заданным параметрам мощность инфраструктуры будет рассчитана на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения.

Примерные сроки реализации — от 7 до 10 лет. Город с высоты будет выглядеть как национальный музыкальный инструмент комуз. Традиционно последовали заверения в том, что благодаря реализации проекта в страну придут инвестиции, создадут новые рабочие места и вырастет спрос на отечественные товары.

Равшан Сабиров заявил, что проект пытались реализовать в течение 12 лет. Его автор Руслан Акматалиев все это время просил чиновников обратить внимание на идею. Но только сейчас проектом заинтересовались.

«Мы ознакомились с проектом и представили его президенту Садыру Жапарову. Он поручил изучить рельеф местности, сейсмические характеристики, провести анализы, фотосъемку, геодезические работы. Сколько этажей можно строить, где брать воду... На изучение всех вопросов он дал полтора месяца. Если местность окажется подходящей для строительства, проект будет реализован, для чего сформирована рабочая группа. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов подписал соответствующее распоряжение», — рассказал Равшан Сабиров.

Кто подумает об экологии

Архитектор-урбанист Айгуль Насирдинова признается, что строительство экологически чистого и современного города — хорошая идея. Но параметры Асмана не учитывают особенности местности.

Город рассчитан на 500 тысяч жителей. При этом население всей Иссык-Кульской области всего 470 тысяч.

«Такой большой город без канализационной системы станет проблемой. Экологически чистые города должны быть безотходными. Стоило услышать о 500 тысячах жителей, так поняла, что проект сырой. В 20-30 тысяч жителей еще можно поверить», — сказала эксперт.

Эколог Калия Молдогазиева призывает власти сначала подумать об экологии, а уже потом о будущих инвестициях и туризме. Нужно точно знать, как строительство такого большого города повлияет на экологию, сколько мусора на одного человека будет потребляться.

Иссык-Куль — это биосферный заповедник. Во времена СССР там вообще запрещалось что-либо строить.

Об экологии никто задумываться не хочет. До этого собирались проводить разработку уранового рудника. Еле спасли Иссык-Куль.

«Так и этот проект говорит сам за себя. Это бесперспективная идея, не дающая никакой пользы», — уверен пользователь социальных сетей Аскар Осмонов.

Где взять деньги

По официальным данным, для строительства «Небесного города» необходимо предварительно $20 миллиардов. Власти уже заявляют, что денег из бюджета не потребуется. Дескать, ведутся переговоры с двумя инвесторами. Строительство могут начать уже в течение ближайших трех месяцев, заявил советник президента Равшан Сабиров.

«Если, например, из любой точки мира придет инвестор и попросит 20 гектаров в Бишкеке для строительства городка или микрорайона по особому проекту, мы не сможем выделить. А тут можем и 100 гектаров предоставить», — говорит Равшан Сабиров.

А сами инвесторы в Кыргызстан не спешат. В мире экономический кризис. Да и политическая нестабильность в республике и регулярные конфликты с крупным бизнесом не добавляют привлекательности.

Начать, чтобы снова забросить?

Многие кыргызстанцы справедливо стали отмечать, что на Иссык-Куле и без нового города достаточно проблем и сложностей. Областной центр Каракол сидит много лет без нормальной воды. А ведь там уже работает горнолыжная база.

Почему чиновников не заботит катастрофическая ситуация с канализационными проблемами, отсутствием чистой питьевой воды и мусорными свалками повсеместно в прибрежных городах?

Стоит напомнить президенту и его кабинету министров недавние не менее громко заявленные проекты, которые тоже презентовали для развития туризма и привлечения инвесторов. Затеянное еще в 2015-2016 годах строительство дороги Балыкчи — Корумду за счет бюджетных средств так и не завершили. Рабочие регулярно жалуются на задержки с выплатой заработных плат. Никаких работ на трассе в этом году не ведется.

Успешно стартовавший и ставший узнаваемым проект Всемирных игр кочевников отдали Турции. А построенные за баснословные деньги объекты ВИК постепенно приходят в упадок.

На ипподроме в Чолпон-Ате проводят сейчас в лучшем случае национальные конноспортивные игры. Этногородок в урочище Кырчын больше двух лет стоял бесхозный и ненужный государству. Только в этом году местный житель решил открыть там небольшой туристический объект. Центр кочевой цивилизации имени Курманжан датки в селе Чон-Сары-Ой тоже пустует.

Где гарантия, что и новый прожект не постигнет та же участь?