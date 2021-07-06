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Власть

С высоты будет выглядеть как комуз. На Иссык-Куле построят город будущего

Состоялась презентация проекта «Город будущего «Асман» под председательством советника президента Равшанбека Сабирова. 

В ходе совещания в качестве пилота был презентован и обсужден проект «Экологический чистый город будущего «Асман»». По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений. 

Возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров площади будет стоить меньше, чем обновление функционирующего.

Производственная инфраструктура основана на высокотехнологичных разработках класса «умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии, оптимальным потреблением ресурсов и ресурсов, экологически чистыми видами транспорта, а также с соблюдением принципов зеленой экономики.

По заданным параметрам мощность инфраструктуры будет рассчитана на 500 тысяч человек постоянно проживающего населения. Учитывая возможности экспорта услуг, резервный потенциал будет достигать до 700 тысяч. Примерные сроки реализации — от 7 до 10 лет. Город, который с высоты будет выглядеть как национальный музыкальный инструмент комуз, планируется построить в Иссык-Кульской области.

По словам авторов проекта, достижение целей сулит привлечение существенного объема инвестиций в развитие всех отраслей экономики, ожидается создание новых рабочих мест, а также создание спроса на отечественные строительные материалы, продукты питания и услуги.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу для проведения всестороннего анализа и необходимых исследований по данному проекту и был дан ряд поручений руководителям министерств и ведомств по таким вопросам, как трансформация богарной земли, оценка стоимости соответствующих инженерных сетей и сетей коммуникаций, а также степени доходности по видам отраслей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200069/
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