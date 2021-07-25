Впервые в Казахстане акимов районов избирают сами местные жители

Прямые выборы сельских акимов сегодня впервые проходят в Казахстане. Голосование проходит в 14 областях на 1 тысяче 847 избирательных участках. На 730 кресел претендуют свыше 2 тысяч кандидатов. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По данным территориальных избирательных комиссий, в голосовании будут принимать участие 1 миллион 209 тысяч 817 избирателей, что составляет 13 процентов от избирателей 14 областей.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон «О выборах в Казахстане», предусматривающие введение выборов акимов и голосование против всех кандидатов 25 мая 2021 года. 25 июня решениями районных избирательных комиссий объявлены выборы по 730 избирательным округам в 176 районах (городах) 14 регионов страны.

А в Кыргызстане избирать акимов районов лишили права даже депутатов местных кенешей. Новый проект закона «О местном самоуправлении» находится на рассмотрении Жогорку Кенеша.

В этот законопроект включены нормы, которые лишают граждан права формировать местные органы власти. У сельчан не осталось никаких механизмов участия в местном самоуправлении, кроме курултаев, действующих без устава.

«На выборы мэра или главы айыл окмоту горожане влиять не могли и не могут. Теперь такими же бесправными стали и местные кенеши. Таковы нормы новой Конституции. Учитывая, что главы айыл окмоту и мэры будут назначаться государством, то эти назначения будут проведены без особого учета мнения народных избранников на местах. Например, глава айыл окмоту будет назначаться акимом, аким — кабинетом министров, кабинет министров — президентом», — говорится в заявлении активистов, которое они направили депутатам парламента.